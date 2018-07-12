Саутгейт: сборная Англии добилась большого прогресса за последние восемь месяцев

Матч за третье место между сборными Англии и Бельгии пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Сборная Англии по футболу добилась большого прогресса за последние восемь месяцев и по итогам чемпионата мира в России оказалась в четверке сильнейших команд. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт.

"У нас очень талантливая, молодая команда. Но ей нельзя останавливаться в развитии, и мы будем продолжать прогрессировать как технически, так и тактически, - сказал Саутгейт. - За последние восемь месяцев наша сборная добилась очень сильного прогресса. Теперь мне надо думать о том, как стать еще сильнее и скрыть наши слабые места".

"В том году мы были 14-15-ми в мире, а сейчас оказались в числе четырех сильнейших сборных. Это большой шаг вперед", - добавил тренер.

Саутгейт ушел от ответа на вопрос, кто больше достоин "Золотого мяча" - француз Килиан Мбаппе или хорват Лука Модрич: "Они оба показывают на чемпионате мира в России отличную игру. Мне лично приятно, что наш Гарри [Кейн] лидирует в гонке бомбардиров. Но меня не интересуют индивидуальные награды. Смысл футбола в победе команды, и задача каждого игрока - сделать все возможное, чтобы помочь своей команде выиграть".

Сборная Англии только однажды завоевывала медали чемпионата мира - в 1966 году она стала победителем домашнего турнира. В 1990 году команда заняла четвертое место.