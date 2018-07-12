Делф: футболисты сборной Англии получают удовольствие от выступления за свою страну на ЧМ

Матч за третье место между сборными Бельгии и Англии пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Игроки сборной Англии по футболу получают удовольствие от выступления за свою страну на чемпионате мира в России. Об этом на пресс- конференции заявил полузащитник английской команды Фабиан Делф.

"Я играю в "Манчестер Сити" - это молодая, талантливая команда. И после окончания клубного сезона приехал в сборную, где собраны также молодые и мотивированные игроки. Это честь для меня, как и для любого другого футболиста, я получаю удовольствие от каждой минуты пребывания в команде, - сказал Делф. - Пусть мы не смогли добиться цели, о которой мечтали, но у нашей молодой команды большое будущее".

Делф также признался, что нынешний сезон стал для него лучшим в карьере. "У меня был прекрасный сезон в "Манчестер Сити", я вырос как игрок, причем зачастую действовал на непривычных для себя позициях. Воспоминания от чемпионата мира, от этого сезона в целом навсегда останутся в моем сердце. Когда я вернусь домой, то с удовольствием буду рассказывать родным об этом приключении", - добавил футболист.

Чемпионат мира завершится 15 июля.