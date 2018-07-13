Замглавы администрации президента заявил, что футбол объединил все нации России

Магомедсалам Магомедов подчеркнул, что РФ продемонстрировала всему миру единство народов, культуру гостеприимства и радушный прием

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу внес большой вклад в сплочение всего многонационального народа России, сообщил в пятницу заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов на заседании президиума Совета по межнациональным отношениям.

"Успешное проведение турнира и выступление нашей сборной - колоссальный вклад в сплочение нации. Наша страна продемонстрировала всему миру единство народов, культуру гостеприимства и радушный прием. Это настоящий праздник футбола, наполненный неповторимой атмосферой дружбы народов", - отметил он.

На заседании обсуждались текущие вопросы развития межнациональных отношений. В частности, речь зашла о принятии плана реализации Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года. Как отметил вице-премьер Виталий Мутко, соответствующий документ будет принят осенью текущего года.

"До 1 октября он должен быть сделан. Этот документ будет ориентиром для всех федеральных органов власти и субъектов", - сказал Мутко.

Члены совета также обсудили исполнение поручений президента страны относительно разработки закона об адаптации и интеграции иностранных граждан, мониторинга и предотвращения конфликтных ситуаций на национальной почве, совершенствование программы госнацполитики и созданию Дома национальностей России.