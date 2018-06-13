Путин встретится с лидерами, которые приедут на финал ЧМ-2018

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 14-15 июля проведет в Москве ряд встреч с лидерами зарубежных стран - Палестины, Габона, Судана, Молдавии, Венгрии, Катара, Франции и Хорватии. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, в субботу и воскресенье у Путина запланирован ряд контактов с лидерами зарубежных стран, приезжающими в Россию на финальный матч ЧМ-2018, который пройдет 15 июля вечером в "Лужниках".
Так, 14 июля у Путина состоится беседа с президентом Палестины Махмудом Аббасом, который ранее в этом году уже посещал РФ - в феврале. "[Тогда] состоялась продолжительная беседа, и мы сейчас продолжим обсуждение ситуации на Ближнем Востоке", - сказал Ушаков, отметив, что обсуждение пойдет в том числе в контексте переноса посольства США в Израиле в Иерусалим. Также на переговорах будет обсуждаться двусторонние проекты и другие темы.
Также в субботу Путин встретится с президентом Габона Али Бонго Ондимба. Ушаков отметил, что с этой страной у РФ в октябре будет отмечаться 45-летие установления дипотношений, есть неплохие заделы для развития сотрудничества, в том числе в нефтедобывающей сфере. В тот же день лидер России встретится с президентом Судана Омаром Баширом. В целом, как отметил представитель Кремля, чемпионат мира в РФ представил возможность встретится со многими африканскими лидерами, что скажется на дальнейшем развитии сотрудничества России как с отдельными этими странами, так и с Африкой в целом.
В субботу Путин проведет встречу также с президентом Молдавии Игорем Додоном - будут обсуждаться российско-молдавские отношения, ситуация в Приднестровье и т.д., сказал Ушаков. Вечером 14 июля президент РФ посетит гала-концерт в Большом театре, приуроченный к завершению ЧМ-2018.
В воскресенье, 15 июля у Путина состоятся переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани (перед этой встречей состоится короткая церемония передачи Катару проведения ЧМ-2022), а также встречи с президентами стран-участниц финала ЧМ-2018 - Франции и Хорватии. Также до начала финального матча Путин встретится с главой МОК Томасом Бахом. Затем президент посетит саму финальную игру ЧМ-2018 в "Лужниках", сказал Ушаков.
Как добавил Юрий Ушаков, многие иностранные лидеры и высокопоставленные представители государств будут присутствовать на финале чемпионата мира по футболу.
"Много иностранных гостей будет присутствовать на этом матче: <…> где-то, наверное, 11-12 президентов различных стран, несколько премьер-министров и очень много других высокопоставленных представителей соответствующих стран", - сказал Ушаков.
Представитель Кремля отметил также, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приедет на финальный матч ЧМ-2018 в Москве 15 июля, его также ожидают с визитом в РФ в сентябре текущего года.
По словам Ушакова, президент РФ Владимир Путин в числе других двусторонних встреч в преддверии финального матча ЧМ-2018 проведет в воскресенье беседу с Орбаном, в ходе которой будут обсуждаться "различные вопросы двусторонних отношений". "Имеется договоренность, что Орбан приедет к нам в сентябре с визитом. Ситуацию в преддверии этого визита [Путин и Орбан], очевидно, затронут", - сказал помощник российского лидера.