Уилл Смит восхитился историей России перед выступлением на церемонии закрытия ЧМ-2018

Церемония закрытия турнира пройдет на московском стадионе "Лужники" 15 июля перед финальным матчем, в котором встретятся сборные Франции и Хорватии

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Хип-хоп исполнитель Уилл Смит, который споет официальный гимн чемпионата мира по футболу вместе с американским певцом Ники Джемом и албанской исполнительницей Эрой Истрефи на церемонии закрытия турнира, восхищается историей России, которая принимает турнир. О своих впечатлениях перед церемонией он поделился на пресс-конференции в Москве.

Церемония закрытия турнира пройдет на московском стадионе "Лужники" 15 июля перед финальным матчем, в котором встретятся сборные Франции и Хорватии. Начало встречи - в 18:00 мск.

"Я был здесь несколько раз, первый раз - когда мы снимали фильм "Я - робот", лет 14-15 назад. На самом деле, всегда испытываю особые чувства, когда посещаю эту страну, ведь у нее такая история", - сказал Смит.

"Америка - молодая страна по сравнению с Россией с точки зрения истории, всегда задумываешься над тем, насколько эта страна уходит корнями в историю, это очень отличается от США. Здесь особые и архитектура, и многое другое. Будучи артистом, я всегда поражаюсь этому", - добавил он.

Чемпионат мира стартовал в России 14 июня, матчи турнира принимали 11 городов.