Гимнастка Шкурихина попросила нижегородского главу построить новый спорткомплекс после ЧМ

С просьбой о возведении объекта по окончании чемпионата она обратилась к врио губернатора Нижегородской области Глебу Никитину

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2008 года по художественной гимнастике, посол Нижнего Новгорода на чемпионате мира 2018 года по футболу Дарья Шкурихина попросила власти построить в городе новый спорткомплекс для проведения соревнований различного уровня. Об этом спортсменка сообщила журналистам в пятницу.

С просьбой о возведении объекта по окончании чемпионата она обратилась к врио губернатора Нижегородской области Глебу Никитину.

"Мы с Глебом Сергеевичем обсуждали вопросы дальнейшего развития спорта в области. Так как он спортивный человек и поддерживает спортивные мероприятия, то я надеюсь, что в Нижнем Новгороде появится такой комплекс, в котором можно будет проводить соревнования различного уровня. И не только по художественной гимнастике, но и по футболу, волейболу, баскетболу и другим видам спорта", - сказала Шкурихина.

Как отметила посол, чемпионат мира даст импульс развитию другим видам спорта в России, и она сама готова выступить организатором одного из турниров. Вместе с другими олимпийскими чемпионами Шкурихина планирует организовать мини-Универсиаду по пяти видам спорта. Как предполагается, в соревнованиях примут участие более 1,5 тыс. детей.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля. Нижний Новгород принял шесть матчей турнира.