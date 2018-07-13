Роберто Карлос призвал поблагодарить Зидана и Роналду за время в испанском "Реале"

Бразильский защитник выступал за "Реал" с 1996 по 2007 год, несколько лет играя в команде вместе с Зиданом

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Бывший футболист сборной Бразилии Роберто Карлос призвал выразить благодарность французскому тренеру Зинедину Зидану и португальскому форварду Криштиану Роналду, которые покинули мадридский "Реал". Об этом Карлос сообщил ТАСС.

Зидан занимал пост главного тренера "Реала" с 2016 года, а по окончании клубного сезона-2017/18 ушел из команды по собственному желанию. Новым наставником мадридского клуба стал бывший главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги. Роналду после девяти лет выступлений за "Реал" перешел в итальянский "Ювентус" за €100 млн.

"Уходят одни - приходят другие. Это бывает удивительно, но это футбол. Можно только поблагодарить и Зидана, и Роналду за то, что они сделали для "Реала". Нужно пожелать им успехов в новых командах, всегда нужно благодарить за такой опыт", - сказал Карлос.

Бразильский защитник выступал за "Реал" с 1996 по 2007 год, несколько лет играя в команде вместе с Зиданом. В составе мадридского клуба Карлос выиграл несколько трофеев, в том числе четыре чемпионата Испании и три Лиги чемпионов.