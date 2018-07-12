Режиссер: церемония закрытия чемпионата мира по футболу будет посвящена болельщикам

Церемония закрытия турнира пройдет на московском стадионе "Лужники" в воскресенье, 15 июля перед финальным матчем

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Церемония закрытия чемпионата мира по футболу в России будет посвящена болельщикам, которые посещали матчи турнира. Об этом на пресс- конференции сообщил режиссер-постановщик церемонии Феликс Михайлов.

Церемония закрытия турнира пройдет на московском стадионе "Лужники" в воскресенье, 15 июля перед финальным матчем, в котором встретятся сборные Франции и Хорватии. Начало встречи - 18:00 мск.

"Мы хотим устроить большой праздник не только футбола, но и тех людей, которые на протяжении месяца создавали потрясающую атмосферу. Этому мы и посвящаем церемонию. Все, что будет происходить на стадионе, будет подчинено радости и празднику, это будет благодарность людям на трибунах", - сказал Михайлов.