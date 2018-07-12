Роберто Карлос: сборные России и Бразилии похожи своей любовью к футболу

Российская и бразильская команды на чемпионате мира 2018 года дошли до четвертьфинала, где уступили сборным Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти) и Бельгии (1:2) соответственно

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Футболисты сборных России и Бразилии обладают хорошим качеством и похожи из-за своей любви к игре. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии, бывший футболист махачкалинского "Анжи" Роберто Карлос.

Российская и бразильская команды на чемпионате мира 2018 года дошли до четвертьфинала, где уступили сборным Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти) и Бельгии (1:2) соответственно. По мнению Карлоса, российские и бразильские футболисты оказались близки по качеству игры на турнире.

"На самом деле для сборной Бразилии даже второе место как последнее. Бразильцы приучены выигрывать, добиваться максимума, поэтому у меня сейчас седые волосы. Я считаю, что общим у сборных Бразилии и России является качество игроков и любовь к футболу - это объединяет данные команды", - сказал Карлос.