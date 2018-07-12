Дрогба: футболисту сборной России Головину по силам достойно выступать в Англии

На чемпионате мира в России Головин в четырех матчах забил один мяч и сделал две результативные передачи

"Головин прекрасно проявил себя на чемпионате мира в составе сборной России. У него хороший удар, великолепная тактика, а также очень хорошее видение поля в плане тактического мышления. Слышал, что им интересуется "Челси", у меня там много хороших друзей, в том числе и Юрий Жирков с которым мы выступали несколько лет тому назад. Уверен, что Головин может достойно выступать в любом клубе Английской премьер-лиги", - сказал Дрогба.

На чемпионате мира в России Головин в четырех матчах забил один мяч и сделал две результативные передачи.

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Полузащитнику сборной России по футболу и московского ЦСКА Александру Головину по силам успешно выступать в Английской премьер-лиге. Такое мнение журналистам высказал бывший нападающий лондонского "Челси" и сборной Кот д' Ивуара Дидье Дрогба.

Головин выступает за московский ЦСКА с 2012 года. Его дебют за основную команду состоялся 4 сентября 2014 года в матче 1/16 финала Кубка России против дзержинского "Химика". В чемпионате России полузащитник дебютировал 14 марта 2015 года, выйдя на замену на 72-й минуте матча против "Мордовии". В прошедшем сезоне Российской футбольной премьер-лиги Головин провел 27 матчей, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

"Бало бы здорово, если бы Франция выиграла ЧМ"

Дрогба заявил, что в финале чемпионата мира будет поддерживать сборную Франции.

"Я вырос во Франции, и было бы замечательно, если французская сборная выиграла чемпионат мира. 20 лет назад она уже побеждала на домашнем чемпионате мира, и мне было бы приятно увидеть ее победу снова. Также хотелось бы отметить и сборную Хорватии, которая далеко не случайно вышла в финал и ни в коем случае не станет легким соперником для французов", - сказал Дрогба.

Также Дрогба отметил, что французскому нападающему Килиану Мбаппе по силам стать лучшим игроком мирового первенства. "Я видел, как Мбаппе играл последние три года, и прекрасно знаком с теми людьми, которые помогли ему достичь этого уровня. Сейчас ему всего 19 лет, однако он далеко не ребенок - он состоявшийся и взрослый футболист, который осознает происходящее вокруг него и ставит перед собой самые высокие цели. Если он продолжит в том же духе, то ему по силам выиграть "Золотой мяч", - отметил Дрогба.

Финальный матч между командами Франции и Хорватии состоится 15 июля. Встреча пройдет на стадионе "Лужники" в Москве.