По словам замгубернатора Краснодарского края Николая Долуды, правоохранительные органы не зарегистрировали ни одного случая агрессии со стороны футбольных фанатов

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Около 265 тыс. зрителей помотрели матчи чемпионата мира по футболу на стадионе "Фишт" в Сочи, четверть из них - иностранцы. Об этом сообщил в пятницу журналистам замгубернатора Николай Долуда, отвечавший за проведение турнира от администрации края.

"За этот период стадион "Фишт" посетили более 265 тыс. болельщиков, из них порядка 65 тыс. - иностранных болельщиков. Никакой абсолютно агрессии ни с одной стороны за шесть игр не было зафиксировано", - сказал Долуда.

Он отметил, что посетить матчи также смогли казаки, охранявшие порядок на улицах Сочи в дни чемпионата, около 70 человек в свои выходные дни смогли сходить на игры.

По словам Долуды, фан-зону в Сочи посетили порядка 495 тыс. человек, из них около 85 тыс. - иностранные болельщики. Однако это не итоговая цифра, так как площадка продолжает работать.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля, несколько матчей проводились на стадионе "Фишт" в Сочи.