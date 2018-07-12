Болельщики сборных Франции и Хорватии проведут матч на Красной площади перед финалом ЧМ

Финал чемпионата мира, в котором сыграют сборные Франции и Хорватии, пройдет 15 июля на столичном стадионе "Лужники"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Французские и хорватские болельщики сыграют товарищеский матч на Красной площади в преддверии финала чемпионата мира по футболу. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил глава фан-клуба сборной Хорватии Томислав Милайс. Финал чемпионата мира, в котором сыграют сборные Франции и Хорватии, пройдет 15 июля на столичном стадионе "Лужники". Встреча болельщиков пройдет в субботу.