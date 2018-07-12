Дрогба: Россия разрушила все скептические мнения о стране во время чемпионата мира

Экс-футболист сборной Кот-д'Ивуара поздравил Россию с успешной организацией турнира

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в России разрушил все скептические мнения о стране. Об этом на пресс-конференции сообщил бывший нападающий лондонского "Челси" и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба.

"Хотелось бы поздравить Россию с успешной организацией чемпионата мира по футболу. Здесь все великолепно - начиная от безопасности и заканчивая атмосферой на матчах. Можно с уверенностью сказать, что мировое первенство в России является лучшим в истории", - сказал Дрогба.

"Когда крупный турнир для многих проходит в совершенно незнакомой стране, то естественно могут появиться какие-то определенные стереотипы. Чемпионат мира доказал, что все подобные стереотипы являются не больше чем предрассудками. В России все прекрасно организовано, она доказала, что здесь все отлично, полностью разрушив все скептические мнения о стране", - добавил Дрогба

Финальный матч чемпионата мира состоится 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве.