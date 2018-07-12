Инфантино: видеоповторы завершили эру споров вокруг голов из офсайда

На чемпионате мира 2018 года в России ФИФА впервые применила систему видеопомощи арбитрам

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Система видеопомощи арбитрам (VAR) завершила эпоху споров вокруг ситуаций, когда голы засчитывались после того, как футболист оказывался в офсайде. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

На чемпионате мира 2018 года в России ФИФА впервые применила систему видеопомощи арбитрам (VAR).

"Сейчас исключена ситуация, что гол засчитан, если игрок находился в офсайде, больше такого невозможно, все. Сколько раньше вы, журналисты, обсуждали эти спорные моменты? Теперь их не будет, VAR этого не позволит: она четко даст понять, был офсайд или нет", - сказал Инфантино.