Инфантино: видеоповторы завершили эру споров вокруг голов из офсайда

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Система видеопомощи арбитрам (VAR) завершила эпоху споров вокруг ситуаций, когда голы засчитывались после того, как футболист оказывался в офсайде. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
На чемпионате мира 2018 года в России ФИФА впервые применила систему видеопомощи арбитрам (VAR).
"Сейчас исключена ситуация, что гол засчитан, если игрок находился в офсайде, больше такого невозможно, все. Сколько раньше вы, журналисты, обсуждали эти спорные моменты? Теперь их не будет, VAR этого не позволит: она четко даст понять, был офсайд или нет", - сказал Инфантино.
"VAR больше не вызывает дискуссий, система воспринята, она работает, - добавил он. - Если говорить без эмоций, то результаты однозначно положительные. Рассмотрены были 440 случаев, 19 раз главный арбитр встречи сам смотрел повтор, 16 решений были пересмотрены с неправильных на правильные. Когда смотришь в словарь на слово "прогресс", там написано - "изменение чего-то к лучшему", оно таковым и является".
По словам Инфантино, благодаря VAR процент верно принятых судьями решений увеличился с 95 до 99,32. "Очень трудно теперь представить чемпионат мира без VAR. Мы к этому стремились, мы этого добились", - подчеркнул он.
В финале чемпионата мира сыграют сборные Хорватии и Франции. Финал пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники", начало - 18:00 мск.