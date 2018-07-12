Инфантино пришел на пресс-конференцию ЧМ в форме волонтеров, чтобы отблагодарить их

В организации чемпионата мира по футболу, который проходит в России с 14 июня по 15 июля, задействовано 17 тыс. волонтеров

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пришел на итоговую пресс-конференцию чемпионата мира в форме волонтеров в знак благодарности за их труд на турнире. Об этом он рассказал во время мероприятия. В организации чемпионата мира по футболу, который проходит в России с 14 июня по 15 июля, задействовано 17 тыс. волонтеров.