Инфантино пришел на пресс-конференцию ЧМ в форме волонтеров, чтобы отблагодарить их

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пришел на итоговую пресс-конференцию чемпионата мира в форме волонтеров в знак благодарности за их труд на турнире. Об этом он рассказал во время мероприятия.
В организации чемпионата мира по футболу, который проходит в России с 14 июня по 15 июля, задействовано 17 тыс. волонтеров.
"Все мы были волонтерами в той или иной области, и мы делали это с благодарностью за то, что нам дали возможность стать частью того или иного события. Улыбки волонтеров оказали положительное влияние на имидж этой страны. Спортивные события во всем мире организуется с помощью волонтеров, и сейчас я сижу перед вами в форме волонтера, чтобы поблагодарить их", - сказал Инфантино.
В финале чемпионата мира сыграют сборные Хорватии и Франции. Финал пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники", начало - 18:00 мск.