Самым массовым, по словам организаторов, оказалось мероприятие в Нижнем Новгороде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Более 65 тыс. человек в общей сложности посетили фестивали проекта "Гастрономическая карта России", которые проводились в городах, принимавших матчи чемпионата мира по футболу. Об этом сообщила в пятницу журналистам координатор проекта Екатерина Шаповалова.

"15 июня в Сочи нас посетило 9 тыс. человек, 17 июня в Ростове-на-Дону - 8 тыс., 21 июня в Нижнем Новгороде отмечена цифра более 15 тыс. гостей. 28 июня в Калининграде у нас было две площадки - всего 9 тыс. человек нас посетило. <...> 6 июля в Казани - 12 тыс. человек, 7 июля в Саранске - 2 тыс. человек, 10 июля в Самаре - более 10 тыс. человек", - сказала Шаповалова.

Она добавила, что изначально организаторы гастрономического фестиваля планировали проехать по городам-организаторам турнира в составе 11 представителей ресторанного бизнеса, однако в регионах инициатива нашла отклик, к мероприятию подключились более 60 рестораторов из разных субъектов.

При этом Шаповалова отметила, что желание принять участие выразили также рестораторы из регионов, где не проводился чемпионат, в частности, мурманские повара представили на одном из фестивалей треску по своим уникальным рецептам.

Проект "Гастрономическая карта России" запустили при поддержке Федерального агентства по туризму для того, чтобы популяризовать кухни регионов РФ, а также местных рестораторов и производителей продуктов питания. На фестивале повара готовят традиционные блюда регионов в специальных мобильных кухнях и подают гостям в формате стритфуда, чтобы их можно было есть без столовых приборов. Заключительный фестиваль в рамках чемпионата мира по футболу пройдет в субботу в Петербурге.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Турнир приняли 11 городов РФ, в большинстве из них, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, матчи уже завершились.