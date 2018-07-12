Хоккеист СКА Коскиранта назвал великолепной атмосферу на матчах ЧМ-2018

В прошедшем сезоне КХЛ СКА дошел до финала Западной конференции, где уступил ЦСКА

"Вместе со своим братом я сходил на матч футбольного чемпионата мира Россия - Египет. Атмосфера очень хорошая, почти такая же, как на играх СКА. Думаю, что Франция победит в финале хорватов", - считает Коскиранта.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Атмосфера на матчах чемпионата мира по футболу почти такая же, как на играх санкт-петербургского СКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал финский форвард петербургского клуба Ярно Коскиранта.

Хоккеист рассказал о том, как провел отпуск и поделился своими ожиданиями от предстоящего сезона. "Я провел две недели отпуска в Испании. Чувствую себя готовым к сезону. Надеюсь, что мне удастся провести 50 игр в "регулярке", - сказал Коскиранта.

"Да, я знаю [Наиля] Якупова и других новичков команды - посмотрим, на что они способны, когда начнется тренировочный лагерь, - продолжил финский хоккеист. - Многие лидеры покинули клуб, но к нам пришли другие хорошие хоккеисты. Да, я буду скучать по [Микко] Коскинену, но такое случается, что игроки уходят из команды, чтобы двигаться дальше. Я еще не общался с новым тренером Ильей Воробьевым".

В прошедшем сезоне КХЛ СКА дошел до финала Западной конференции, где уступил ЦСКА. Коскиранта провел 65 игр и набрал 18 (11 шайб + 7 передач) очков.