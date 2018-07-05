Инфантино не стал осуждать симуляции Неймара на футбольном поле

Неймар на чемпионате мира в России запомнился тем, что нарочито демонстрировал страдания чуть ли не каждый раз, когда на нем нарушались правила

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не стал осуждать бразильского нападающего Неймара за то, что он слишком театрально изображает страдания на поле после нарушений, которые были на нем совершены. Поведение самого дорогостоящего футболиста мира глава ФИФА прокомментировал на пресс-конференции в Москве.

Неймар на чемпионате мира в России запомнился тем, что нарочито демонстрировал страдания чуть ли не каждый раз, когда на нем нарушались правила. Такое поведение футболиста стало поводом для создания карикатур и шуточных видеороликов.

"Что касается Неймара, то он великолепный игрок, что тут говорить, он - большой талант. Когда речь заходит о таких игроках, не могу сказать о них ничего плохого. Он один из самых легендарных игроков современного футбола", - сказал Инфантино.