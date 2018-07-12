Инфантино: футбол вошел в ДНК России благодаря чемпионату мира

Глава ФИФА отметил, что чемпионат мира изменил восприятие России всем миром

"Есть ряд изменений, которые произошли благодаря чемпионату мира. Во-первых, изменилась Россия. Страна стала настоящей футбольной державой, и причина заключается не только в том, что она организовала турнир, футбол вошел в ДНК России", - сказал Инфантино.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

"Чемпионат мира изменил восприятие России всем миром. Все гости раскрыли для себя гостеприимную и открытую страну. Россия - это богатая культурой и историей страна. Это можно было увидеть и обнаружить во всех городах, это было прекрасное приключение для сотен тысяч болельщиков, они смогли почувствовать эту теплоту", - добавил он.

Глава ФИФА заметил, что благодаря чемпионату мира удалось побороть предубеждения относительно России. "Благодарю не только россиян, но и перуанцев, колумбийцев, аргентинцев, поляков, японцев и всех остальных", - сказал он.

В финале чемпионата мира сыграют сборные Хорватии и Франции. Финал пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники", начало - 18:00 мск.