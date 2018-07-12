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13 июля, 12:39
Саутгейт отверг идею проведения парада по случаю выхода англичан в полуфинал ЧМ-2018
Главный тренер англичан Гарет Саутгейт (в центре) и игроки сборной Англии после победы в матче ЧМ-2018 с командой Панамы
© Станислав Красильников/ТАСС
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Сборная Англии по футболу дошла до полуфинала чемпионата мира впервые с 1990 года

ТАСС, 13 июля. Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт выступил против проведения торжественной встречи команды и парада по возвращении домой с чемпионата мира в связи с выходом в полуфинал. Об этом сообщает в пятницу газета Times.

Тренер англичан полагает, что подобные торжества нецелесообразны после поражения от сборной Хорватии в полуфинале (1:2 доп. вр.). Не следует повторять, по мнению Саутгейта, события 1990 года, когда 200 тыс. человек встречали англичан после поражения в полуфинале от команды ФРГ (1:1, 3:4 по пенальти). По прибытии в аэропорт Лутон футболисты проехали в открытом двухэтажном автобусе перед фанатами.

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В Великобритании уже разработаны, по данным "Таймс", планы торжественной встречи сборной Англии, которую намечалось провести на Трафальгарской площади в случае выхода англичан в финал ЧМ-2018. Теперь же предлагается устроить прием для футболистов.

С идеей подобного мероприятия выступила в четверг премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По словам ее официального представителя, глава кабинета надеется организовать футболистам прием на Даунинг-стрит, 10. "Мы определенно хотели бы провести прием для английской футбольной команды, которая так хорошо выступила в России, и мы собираемся обсудить это с Футбольной ассоциацией Англии", - говорится в заявлении премьера.

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Причем такое мероприятие, как ожидается, состоится осенью. Теперь же большинство игроков поедут на отдых, а затем соберутся в составе своих клубов для подготовки к новому сезону. Сборная Англии возвратится на родину в воскресенье, на следующий день после матча за третье место с командой Бельгии.

Рекордное с 1997 года количество зрителей в Великобритании смотрело трансляцию матча сборной Англии против команды Хорватии на московском стадионе "Лужники". В среднем за игрой англичан следили 24,3 млн телезрителей. Пик просмотра пришелся на 21:30 - 21:35 местного времени, когда на телеканале ITV в заключительные моменты матча было зафиксировано 26,6 млн человек, или 84% телевизионной аудитории.

В 1997 году за похоронами принцессы Дианы наблюдали по ТВ 32 млн человек. Большее число телезрителей - 32,3 млн - было отмечено только в 1966 году, когда англичане стали на родине чемпионами мира.

В финале турнира в воскресенье встретятся сборные Франции и Хорватии.

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