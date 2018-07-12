САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Более 3 тыс. иностранных болельщиков прибыли в Санкт-Петербург за время чемпионата мира морским транспортом через порты города. Об этом сообщили в пресс-службе Балтийской таможни.
"Через многосторонний морской пункт пропуска "Пассажирский порт Санкт-Петербург" приехали 3298 болельщиков. Иностранные болельщики приплывают, в основном, на пароме "Принцесса Анастасия" и круизных лайнерах", - сообщили в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что из них уже убыли обратно порядка 1,9 тыс. человек.
Кроме того, в текущем году в морском пункте пропуска в Петербурге также заработала стойка возврата налога tax free, где иностранные граждане могут оформить возврат НДС на купленные в России товары. "На сегодняшний день должностными лицами Шкиперского таможенного поста проставлены отметки на восьми чеках tax free", - отметили в Балтийской таможне.
Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля.