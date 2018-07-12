В пресс-службе отметили, что из них уже убыли обратно порядка 1,9 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Более 3 тыс. иностранных болельщиков прибыли в Санкт-Петербург за время чемпионата мира морским транспортом через порты города. Об этом сообщили в пресс-службе Балтийской таможни. "Через многосторонний морской пункт пропуска "Пассажирский порт Санкт-Петербург" приехали 3298 болельщиков. Иностранные болельщики приплывают, в основном, на пароме "Принцесса Анастасия" и круизных лайнерах", - сообщили в ведомстве.