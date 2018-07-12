Бутенко: футбольный арбитр Питана имеет все необходимые качества для работы в финале ЧМ

ФИФА в четверг объявила о назначении Питаны главным арбитром финала чемпионата мира

"Прежде всего необходимо отметить опыт Питаны, потому что это не первый его чемпионат мира (арбитр работал на ЧМ-2014 в Бразилии - прим. ТАСС), и ранее он проводил статусные матчи на очень хорошем уровне, по мнению судейского комитета ФИФА. В частности, на этом чемпионате мира Питана провел уже четыре матча - это очень хороший показатель доверия к нему судейского комитета ФИФА. Все предыдущие встречи он провел очень ровно, абсолютно понятно, гармонично с игрой. Самое главное, что те трактовки правил, которые сегодня необходимо проявлять каждому арбитру, Питана полностью выполнил", - сказал Бутенко.

Международная федерация футбола (ФИФА) в четверг объявила о назначении Питаны главным арбитром финала чемпионата мира. Игра между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля в московских "Лужниках", начало - 18:00 мск. Ранее Питана отработал на ЧМ-2018 четыре встречи, в том числе два матча плей-офф.

Эксперт отметил, что Питана является подходящим арбитром для финала не только по профессиональным качествам, но и благодаря физическим характеристикам. "На мой взгляд, он очень брутально выглядит на поле, вызывая авторитет и уважение. Настоящий мужчина, боец, он даже в какой-то степени как викинг выглядит на поле. То есть Питана хорош не только психологической, но и физической устойчивостью", - подчеркнул Бутенко.

"Все качества, которые сегодня необходимы, особенно опыт и умение управлять игровым процессом, как раз у Питаны проявляются. На мой взгляд, очень хороший и достойный выбор судейского комитета, а дальше уж посмотрим, как все пройдет", - добавил собеседник ТАСС.

Питана станет вторым аргентинцем, который отработает главным арбитром в финале чемпионата мира, до него в 2006 году Орасио Элисондо обслуживал матч между командами Франции и Италии (1:1, 3:5 - по пенальти). "Аргентинский футбол, на мой взгляд, находится на одном из лидирующих уровней в мире. Там, где футбол развит, и судьи растут вместе с футболом, совершенствуют свои профессиональные качества. Так что здесь в какой-то степени и проявление уровня аргентинского футбола", - заключил Бутенко.