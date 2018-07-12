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13 июля, 12:11
Бутенко: футбольный арбитр Питана имеет все необходимые качества для работы в финале ЧМ
Арбитр Нестор Питана
© Станислав Красильников/ТАСС
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ФИФА в четверг объявила о назначении Питаны главным арбитром финала чемпионата мира

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Аргентинский судья Нестор Питана обладает всеми необходимыми качествами для работы главным арбитром финала чемпионата мира по футболу. Такое мнение ТАСС выразил бывший председатель судейского комитета Российского футбольного союза, бывший арбитр Андрей Бутенко.

Международная федерация футбола (ФИФА) в четверг объявила о назначении Питаны главным арбитром финала чемпионата мира. Игра между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля в московских "Лужниках", начало - 18:00 мск. Ранее Питана отработал на ЧМ-2018 четыре встречи, в том числе два матча плей-офф.

"Прежде всего необходимо отметить опыт Питаны, потому что это не первый его чемпионат мира (арбитр работал на ЧМ-2014 в Бразилии - прим. ТАСС), и ранее он проводил статусные матчи на очень хорошем уровне, по мнению судейского комитета ФИФА. В частности, на этом чемпионате мира Питана провел уже четыре матча - это очень хороший показатель доверия к нему судейского комитета ФИФА. Все предыдущие встречи он провел очень ровно, абсолютно понятно, гармонично с игрой. Самое главное, что те трактовки правил, которые сегодня необходимо проявлять каждому арбитру, Питана полностью выполнил", - сказал Бутенко.

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Эксперт отметил, что Питана является подходящим арбитром для финала не только по профессиональным качествам, но и благодаря физическим характеристикам. "На мой взгляд, он очень брутально выглядит на поле, вызывая авторитет и уважение. Настоящий мужчина, боец, он даже в какой-то степени как викинг выглядит на поле. То есть Питана хорош не только психологической, но и физической устойчивостью", - подчеркнул Бутенко.

"Все качества, которые сегодня необходимы, особенно опыт и умение управлять игровым процессом, как раз у Питаны проявляются. На мой взгляд, очень хороший и достойный выбор судейского комитета, а дальше уж посмотрим, как все пройдет", - добавил собеседник ТАСС.

Питана станет вторым аргентинцем, который отработает главным арбитром в финале чемпионата мира, до него в 2006 году Орасио Элисондо обслуживал матч между командами Франции и Италии (1:1, 3:5 - по пенальти). "Аргентинский футбол, на мой взгляд, находится на одном из лидирующих уровней в мире. Там, где футбол развит, и судьи растут вместе с футболом, совершенствуют свои профессиональные качества. Так что здесь в какой-то степени и проявление уровня аргентинского футбола", - заключил Бутенко.

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