Матюиди: финал чемпионата мира для французских футболистов - матч жизни

31-летний полузащитник заявил, что мировое первенство в России, скорее всего, станет последним в его карьере

"Это детская мечта, каждый из нас готовился к этому уже очень давно. Думаю, для каждого из нас это матч жизни", - сказал Матюиди.

31-летний полузащитник заявил, что мировое первенство в России, скорее всего, станет последним в его карьере. "Я буду стараться отдаваться по максимуму и после турнира, но новое поколение поджимает, надо быть реалистом - скорее всего, этот чемпионат мира станет последним в моей карьере. Сейчас я просто горд находиться в этой команде и наслаждаюсь моментом. Чемпионат мира - это что-то магическое", - сказал Матюиди.

"Нам надо просто продолжать демонстрировать свою игру, мы ее уже показали в предыдущих встречах. Мы плотно обороняемся и выходим в очень быстрые контратаки, умеем проводить позиционные атаки, мы это тоже показали, - напомнил он. - Но нам будет противостоять очень крепкая и опытная команда. Нам необходимо сохранять концентрацию в каждое мгновение встречи, в любом случае, мы горды, что дошли так далеко, и готовы справиться с этим давлением".

Полузащитник не согласился с одним из журналистов в том, что на стиль команды повлияла итальянская школа. "Мы все-таки французы, это тот стиль, который подходит игрокам команды. Но мне, конечно, такая игра более привычна, потому что это похоже на то, во что мы играем в "Ювентусе". В любом случае, самое главное - это победа, результат, все остальное не так важно", - сказал он.

Сборная Франции в третий раз сыграет в финале чемпионатов мира. В 1998 году на домашнем мировом первенстве французы в финале обыграли бразильцев со счетом 3:0, а в 2006 году в решающем матче турнира, который проходил в Германии, в серии пенальти уступили итальянцам.