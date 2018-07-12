Фан-зона чемпионата мира по футболу в Самаре будет демонтирована до 26 июля

Фан-зона расположена на площади Куйбышева в центре города и рассчитана на 20 тысяч зрителей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Работы по демонтажу фан-зоны чемпионата мира по футболу в Самаре будут завершены 26 июля. Об этом ТАСС сообщили в медиацентре фан-зоны.

Фан-зона расположена на площади Куйбышева в центре города и рассчитана на 20 тысяч зрителей. Она будет работать до 15 июля.