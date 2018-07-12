Левников считает правильным решение ФИФА назначить Питану главным судьей финала ЧМ-2018

Международная федерация футбола объявила о назначении аргентинца Нестора Питаны на финал ЧМ-2018 в четверг

Международная федерация футбола объявила о назначении Питаны на финал ЧМ-2018 в четверг. 43-летний аргентинец ранее отработал на матче открытия чемпионата мира, в котором сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Также Питана обслуживал игру группового этапа Мексика - Швеция (0:3), матч 1/8 финала Хорватия - Дания (1:1, 3:2 - по пенальти) и встречу 1/4 финала Уругвай - Франция (0:2).

"Питана - достойный арбитр, он все свои игры на этом чемпионате мира провел очень хорошо. Когда карьера уже подходит к завершению, опыт колоссальный, плюс это второй чемпионат мира для него (ранее Питана работал на ЧМ-2014 в Бразилии - прим. ТАСС). Думаю, выбор очень правильный", - сказал Левников.

Питана стал вторым аргентинцем, который назначен главным арбитром на решающую встречу мирового первенства. До него Орасио Элисондо обслуживал встречу между командами Франции и Италии в 2006 году (1:1, 3:5 - по пенальти). На финальном матче ЧМ-2014 Германия - Аргентина (1:0 в дополнительное время) работала итальянская бригада арбитров во главе с Николой Риццоли.

"Думаю, это все-таки персональный момент. Бразильские, мексиканские арбитры тоже сильные, как и европейские. Прошлый финал ведь судил европеец, в этом году решили отдать эту роль представителю Латинской Америки", - заключил Левников.

Ассистентами Питаны будут его соотечественники Эрнан Майдана и Хуан Белатти, резервным судьей - Бьорн Кейперс, резервным ассистентом - Эрвин Зейнстра (оба - Нидерланды). Финал чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники", начало - 18:00 мск.