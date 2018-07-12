историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
13 июля, 10:46
Левников считает правильным решение ФИФА назначить Питану главным судьей финала ЧМ-2018
Нестор Питана
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Ближайшие матчи
14 июля, 17:00
Матч за 3-е место
БельгияАнглия
15 июля, 18:00
Финал
ФранцияХорватия
расписание всех игр
Международная федерация футбола объявила о назначении аргентинца Нестора Питаны на финал ЧМ-2018 в четверг

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Решение назначить аргентинского арбитра Нестора Питану главным судьей чемпионата мира по футболу является абсолютно верным. Такое мнение ТАСС высказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников.

Международная федерация футбола объявила о назначении Питаны на финал ЧМ-2018 в четверг. 43-летний аргентинец ранее отработал на матче открытия чемпионата мира, в котором сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Также Питана обслуживал игру группового этапа Мексика - Швеция (0:3), матч 1/8 финала Хорватия - Дания (1:1, 3:2 - по пенальти) и встречу 1/4 финала Уругвай - Франция (0:2).

Интервью
Станислав Черчесов: надеемся, в России начинается новая эпоха, все хотят играть в футбол

"Питана - достойный арбитр, он все свои игры на этом чемпионате мира провел очень хорошо. Когда карьера уже подходит к завершению, опыт колоссальный, плюс это второй чемпионат мира для него (ранее Питана работал на ЧМ-2014 в Бразилии - прим. ТАСС). Думаю, выбор очень правильный", - сказал Левников.

Питана стал вторым аргентинцем, который назначен главным арбитром на решающую встречу мирового первенства. До него Орасио Элисондо обслуживал встречу между командами Франции и Италии в 2006 году (1:1, 3:5 - по пенальти). На финальном матче ЧМ-2014 Германия - Аргентина (1:0 в дополнительное время) работала итальянская бригада арбитров во главе с Николой Риццоли.

"Думаю, это все-таки персональный момент. Бразильские, мексиканские арбитры тоже сильные, как и европейские. Прошлый финал ведь судил европеец, в этом году решили отдать эту роль представителю Латинской Америки", - заключил Левников.

Ассистентами Питаны будут его соотечественники Эрнан Майдана и Хуан Белатти, резервным судьей - Бьорн Кейперс, резервным ассистентом - Эрвин Зейнстра (оба - Нидерланды). Финал чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники", начало - 18:00 мск.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Саутгейт отверг идею проведения парада по случаю выхода англичан в полуфинал ЧМ-2018
13 июля, 12:39
Инфантино: футбол вошел в ДНК России благодаря чемпионату мира
13 июля, 12:28
Более 3 тыс. болельщиков прибыли в Петербург морским транспортом за время ЧМ-2018
13 июля, 12:26
Футболисты сборной Франции на ЧМ на счастье трогают усы Рами перед матчами
13 июля, 12:24
Инфантино назвал чемпионат мира по футболу в России лучшим в истории
13 июля, 12:21
Бутенко: футбольный арбитр Питана имеет все необходимые качества для работы в финале ЧМ
13 июля, 12:11
Матюиди: финал чемпионата мира для французских футболистов - матч жизни
13 июля, 12:08
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White