Левников считает правильным решение ФИФА назначить Питану главным судьей финала ЧМ-2018

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Решение назначить аргентинского арбитра Нестора Питану главным судьей чемпионата мира по футболу является абсолютно верным. Такое мнение ТАСС высказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников.
Международная федерация футбола объявила о назначении Питаны на финал ЧМ-2018 в четверг. 43-летний аргентинец ранее отработал на матче открытия чемпионата мира, в котором сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Также Питана обслуживал игру группового этапа Мексика - Швеция (0:3), матч 1/8 финала Хорватия - Дания (1:1, 3:2 - по пенальти) и встречу 1/4 финала Уругвай - Франция (0:2).
"Питана - достойный арбитр, он все свои игры на этом чемпионате мира провел очень хорошо. Когда карьера уже подходит к завершению, опыт колоссальный, плюс это второй чемпионат мира для него (ранее Питана работал на ЧМ-2014 в Бразилии - прим. ТАСС). Думаю, выбор очень правильный", - сказал Левников.
Питана стал вторым аргентинцем, который назначен главным арбитром на решающую встречу мирового первенства. До него Орасио Элисондо обслуживал встречу между командами Франции и Италии в 2006 году (1:1, 3:5 - по пенальти). На финальном матче ЧМ-2014 Германия - Аргентина (1:0 в дополнительное время) работала итальянская бригада арбитров во главе с Николой Риццоли.
"Думаю, это все-таки персональный момент. Бразильские, мексиканские арбитры тоже сильные, как и европейские. Прошлый финал ведь судил европеец, в этом году решили отдать эту роль представителю Латинской Америки", - заключил Левников.
Ассистентами Питаны будут его соотечественники Эрнан Майдана и Хуан Белатти, резервным судьей - Бьорн Кейперс, резервным ассистентом - Эрвин Зейнстра (оба - Нидерланды). Финал чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники", начало - 18:00 мск.