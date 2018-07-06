Любимец Франции и человек из ниоткуда: кто возглавляет финалистов ЧМ-2018

ТАСС рассказывает о Дидье Дешаме и Златко Даличе, чьи команды 15 июля сразятся за титул чемпиона мира

Главные тренеры сборных Франции и Хорватии Дидье Дешам и Златко Далич настолько разные по характеру, насколько отличаются их игровые и тренерские карьеры. Дешам может войти в элитный клуб, выиграв чемпионат мира в качестве игрока и тренера, тогда как его хорватский коллега, который, к слову, на два года старше, еще в октябре прошлого года был практически не известен футбольной общественности.

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Успешный игрок, талантливый тренер Дешам, которому в октябре исполнится 50 лет, был капитаном знаменитой сборной Франции образца 1998 года, ставшей чемпионом мира, а его авторитет в команде был выше, чем у Зинедина Зидана. Дешам выступал на позиции центрального полузащитника и был очень надежен — как на поле, так и вне его. Дидье Дешам родился в городке Байонна — на юго-западе Франции, недалеко от границы с Испанией. В 14 лет он переехал на север по атлантическому побережью — в Нант, в местном клубе и дебютировал в 1985 году, а в 20 оказался в сильнейшей на тот момент команде Франции — "Марселе". В 1993 году "Марсель" выиграл Лигу чемпионов, а Дешам стал самым молодым капитаном, поднимавшим кубок, — в 24 года. При этом в составе "Марселя" тогда играли куда более опытные Руди Феллер, Эрик ди Меко или Франк Созе, но бо́льшим авторитетом пользовался именно Дешам.

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Вскоре он отправился в итальянский "Ювентус", где выиграл главный еврокубок в 1996 году и дважды выступал в финале. Игра Дешама была неброской, он не отличался физическими данными (лишь 169 см роста), но был очень вынослив и неуступчив в борьбе. В нынешней сборной Франции на Дешама-футболиста очень похож темнокожий Н'Голо Канте — такой же невысокий на фоне партнеров, но практически непроходимый в центре поля игрок. После "Ювентуса", уже в статусе чемпиона мира, Дешам играл в английском "Челси", а завершил карьеру в испанской "Валенсии", с которой вышел в финал Лиги чемпионов. Однако главных успехов Дешам добился в сборной Франции, выиграв чемпионат мира и Евро-2000, причем оба турнира — в статусе капитана. Завершив карьеру в 32 года, Дешам сразу стал тренером, возглавив "Монако". Годом ранее монегаски выиграли чемпионат Франции, однако затем наступил спад, и под руководством Дешама "Монако" едва не покинул элиту, заняв 15-е место. Но авторитет Дидье был настолько высок, что начинающего тренера не уволили, а уже в следующем сезоне "Монако" занял второе место и выиграл Кубок лиги, вернувшись в еврокубки. Здесь команда также произвела фурор, добравшись до финала Лиги чемпионов, где уступила "Порту" другого малоизвестного на тот момент специалиста — Жозе Моуринью. Поражение со счетом 0:3 было болезненным, но молодой тренер выдержал удар. В двух следующих сезонах "Монако" Дешама стал третьим, но в сентябре 2005 года он подал в отставку. Вскоре монегаски покинут элиту чемпионата Франции, вернувшись в еврокубки лишь через десять лет. Возвращение в "Ювентус" В июле 2006 года Дешам, которому было лишь 37 лет, возглавил "Ювентус", который был отправлен в серию В после коррупционного скандала. Дешам вернул команду в элиту, но после окончания сезона неожиданно покинул туринский клуб. Без работы он оставался более двух лет, лишь в 2009 году получив назначение в "Марсель" — еще один клуб, где ранее выступал. Успеха Дешам добился сразу, приведя южан к чемпионскому титулу спустя 18 лет — последний раз команда становилась первой, еще когда он сам там играл.

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К тому времени Дешам уже заработал на приглашение в сборную — осталось только дождаться приглашения. В 2012 году под руководством его партнера по золотой команде 1998 года Лорана Блана "трехцветные" в четвертьфинале проиграли испанцам, и главную команду страны возглавил Дешам. Нынешний чемпионат мира — его третий крупный турнир, и каждый раз команда играет все лучше. На чемпионате мира — 2014 французы дошли до четвертьфинала, где проиграли будущим триумфаторам из Германии — 0:1. Через два года все ждали от сборной Франции победы на домашнем чемпионате Европы, но в финале она не справилась с португальцами. Дешам работу сохранил, а в России вывел сборную в финал уже чемпионата мира — впервые за 20 лет. Причем нынешняя команда — очень тренерская, к тому же после Евро-2016 она была заметна обновлена. В стране выросло очень сильное поколение футболистов, и Дешам, похоже, сумел выбрать всех нужных ему игроков, оставив за бортом даже забивавшего в финале Лиги чемпионов Карима Бензема. Если сборная Франции станет чемпионом мира, Дешам войдет в элитный клуб — ранее чемпионаты мира в качестве игрока и тренера выигрывали только бразилец Марио Загалло и немец Франц Беккенбауэр. И лишь Беккенбауэр поднимал чемпионский кубок в качестве капитана своей сборной. От Албании до Эмиратов Пока Дешам выигрывал всевозможные трофеи, в скромных югославских клубах, также на позиции опорного полузащитника, выступал Златко Далич. Он родился в Боснии и Герцеговине — в городе Ливно 26 октября 1966 года, однако с детства жил в Сплите, где и начал выступать за местный "Хайдук". Закрепиться в родном клубе Даличу не удалось, хотя в середине 90-х он вернется в "Хайдук", трижды выиграв серебро чемпионата Хорватии. Бо́льшую же часть карьеры он провел за клуб "Вартекс" из Вараждина, а в национальную команду не вызывался.

В 2000 году он завершил карьеру в "Вартексе", войдя в тренерский штаб, где получил отличную школу — через несколько лет команду возглавил Мирослав Блажевич, который в 1998 году привел сборную Хорватии к третьему месту на чемпионате мира. В 2005 году Далич сменил Блажевича на посту главного тренера "Вартекса", заняв третье место в чемпионате Хорватии, а также вывел команду в финал национального кубка. Здесь "Вартекс" провел яркую серию из двух матчей с "Риекой", проиграв дома — 0:4, но едва не отыгравшись на своем поле — 5:1. Вскоре Далич сам возглавил "Риеку" — один из топ-клубов Хорватии наряду с "Хайдуком" и загребским "Динамо", затем отправился в Албанию, где выиграл суперкубок с "Динамо" из Тираны. В Албании началась заграничная часть карьеры Далича — он ненадолго вернулся на родину в клуб "Славен" из Белупо, а затем отправился на Ближний Восток. "Работая в Хорватии, я не хотел оставаться средним тренером, но ждать какие-то подачки тоже не собирался. К сожалению, в Европе хорватских тренеров не так уважают, хотя они способны показывать очень хорошие результаты. В Европе больше ориентируются на бренд, большие деньги, а руководители клуба в Саудовской Аравии хотели найти молодых людей, которые жаждали добиться высоких результатов, я решился начать свой путь с нижней ступени", — говорил Далич после исторической победы над сборной Англии в полуфинале. Самый успешный тренер Хорватии "Эль-Фейсали" и "Аль-Хилаль" из Саудовской Аравии, а также "Эль-Аин" из ОАЭ — эти клубы значились в последние годы в послужном списке Далича. На его счету — серебро чемпионата Саудовской Аравии и выход в финал азиатской Лиги чемпионов с "Эль-Аином" из Абу-Даби в 2016 году. Казалось, такие успехи не позволяют рассчитывать на что-то большее, однако его работу прежде всего в Эмиратах заметили на родине. Глава национальной федерации Давор Шукер, лучший бомбардир чемпионата мира — 1998, в октябре 2017 года совершил нестандартный шаг, заменив главного тренера сборной накануне ключевого отборочного матча чемпионата мира с командой Украины в Киеве, где решалась судьба второго места в группе.