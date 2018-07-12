Черчесов: России после успешного выступления на ЧМ надо думать, как развивать футбол

Сборная России впервые в истории пробилась в плей-офф мирового первенства и дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии

Сборная России впервые в новейшей истории пробилась в плей-офф мирового первенства и дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии (основное и дополнительное время - 2:2, в серии пенальти - 3:4).

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия полюбила футбол после удачного выступления сборной страны на домашнем чемпионате мира, теперь надо думать, как развивать этот вид спорта дальше. Об этом в интервью ТАСС заявил главный тренер сборной Станислав Черчесов.

"Надеемся, в России начинается новая эпоха, все хотят играть в футбол, - сказал Черчесов. - И это самое главное, на самом деле. Теперь вопрос, как будем дальше футбол развивать. Сейчас всё немного успокоится и можно будет выстраивать определенную работу".

Тренер согласился с тем, что игрокам команды будет сложно регулярно показывать такой же уровень футбола в дальнейшем, но призвал их стараться держать заданную планку.

"Такого накала, как на чемпионате мира, в чемпионате России нет, да и в чемпионатах других стран тоже, - отметил тренер. - Индивидуальные качества все равно заставляют тебя работать на определенном уровне. Да, соревновательный уровень сейчас опять снизится, и футболистам придется в нем вариться. И я им это сказал на собрании: свой спортивный уровень надо стараться поддерживать".