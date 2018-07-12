Строительные работы в "Лужниках" возобновятся в конце июля

Работы пришлось прервать на два месяца из-за проведения чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Строительные работы на территории стадиона "Лужники" в Москве, замороженные на период проведения чемпионата мира по футболу, возобновятся через неделю после его окончания. Об этом сообщил в пятницу журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Буквально через неделю после окончания чемпионата мира начнем работать", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что из-за вынужденной приостановки работ на два месяца могут возникнуть отставания по срокам сдачи работ. "Но сейчас мы готовим графики, чтобы все-таки контрактные сроки не срывать", - пояснил он.

Хуснуллин уточнил, что временные конструкции, баннеры и указатели, установленные в "Лужниках" на период чемпионата, демонтируют в течение нескольких дней после его окончания.

В "Лужниках" возводят Центр художественной гимнастики, теннисный клуб и бассейн с раздвижной крышей.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.