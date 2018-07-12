Черчесов: Смолов сам разберется с тем, как он выступил на ЧМ

Нападающий на чемпионате мира принял участие в пяти встречах (одна - в стартовом составе), но не отметился результативными действиями

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов сам разберется с тем, как он выступил на домашнем чемпионате мира. Об этом в интервью ТАСС заявил главный тренер команды Станислав Черчесов.

Смолов на чемпионате мира принял участие в пяти встречах (одна - в стартовом составе), но не отметился голами. Форвард подвергся критики за манеру исполнения не реализованного пенальти в серии с хорватами в четвертьфинале (основное и дополнительное время - 2:2, в серии пенальти - 3:4).

"А зачем вообще об этом напоминать, это уже в прошлом. Многие попадали в подобные ситуации, он взрослый мужчина и разберется самостоятельно", - сказал Черчесов.