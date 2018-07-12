Черчесов огорчен результатом сборной России по футболу на ЧМ

Сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, в котором уступила команде Хорватии (основное и дополнительное время - 2:2, в серии пенальти - 3:4)

Сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, в котором уступила команде Хорватии (основное и дополнительное время - 2:2, в серии пенальти - 3:4).

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов огорчен результатом, показанным командой на домашнем чемпионате мира. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Если брать моральную сторону - на мажорной, а если спортивную, то все-таки спорт - это титулы, а титула у нас нет. Поэтому здесь, конечно, мы огорчены", - ответил Черчесов на вопрос, доволен ли он выступлением команды на турнире.

"Есть две вещи, - отметил он. - Народ объединился вокруг нашей сборной - это одна сторона. Но если эта задача выполнена, то вторая - не до конца. Мы знаем, что есть команды объективно сильнее нас, но, как вы видели, это ни о чем не говорит".

"Просто мы реально хотели пройти дальше, мы были в полушаге от полуфинала", - добавил тренер.