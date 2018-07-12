Тунисская федерация футбола приняла отставку главного тренера национальной сборной

Под руководством Набиля Маалула сборная Туниса не сумела выйти из группы на чемпионате мира в России

ТАСС, 13 июля. Тунисская федерация футбола отправила в отставку главного тренера национальной команды Набиля Маалула. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Данное решение было принято на срочном собрании комитета федерации в четверг. В среду Маалул направил запрос в федерацию с просьбой разорвать контракт.

Было принято решение удовлетворить просьбу специалиста и расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Также в четверг катарский клуб "Аль-Духайль" объявил о назначении Маалула на пост главного тренера команды. На этой должности он сменил алжирца Джамеля Бельмади.

На чемпионате мира в России сборная Туниса под руководством Маалула не смогла выйти в плей-офф. Тунисцы проиграли бельгийцам (2:5) и англичанам (1:2), а также обыграли панамцев (2:1), набрав три очка и заняв третье место в группе G.

Маалул возглавил сборную Туниса в апреле 2017 года. Он стал вторым тунисцем, который вывел национальную сборную на чемпионат мира.