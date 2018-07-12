Чемпионат мира в России объявлен ФИФА чистым от допинга

Следующий матч на турнире будет сыгран 14 июля, во встрече между сборными Англии и Бельгии определится обладатель бронзовых медалей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Первый день после полуфинальных матчей на чемпионате мира оказался примечателен информацией, которая для России имеет особую актуальность. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала данные, согласно которым все допинг-пробы, взятые до начала и во время турнира, дали отрицательный результат. Именно тема несовершенства национальной антидопинговой системы использовалась противниками проведения турнира в России перед его началом. ФИФА же неоднократно заявляла, что для проверки спортсменов на допинг привлечет сторонние организации и опасений за сохранность проб быть не должно.

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Все пробы были проанализированы в аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораториях. Большая их часть - в лаборатории в Лозанне. Пробы перевозились в защищенных контейнерах, которые обычно используются банками для перевозки денег, они могут быть открыты только с помощью электронного ключа. Выступление на турнире продолжают четыре команды, однако уже понятно, что сомнений в чистоте результатов турнира быть не может. С января 2018 года ФИФА, национальные антидопинговые агентства и конфедерации провели в общей сложности 2037 тестирований. Всего было взято 3985 допинг-проб, 2776 проб были взяты ФИФА во внесоревновательный период, 626 - во время самого турнира. Только у одного игрока имелось терапевтическое исключение на использование запрещенного вещества. "Программа проверок этого года стала самой масштабной в истории чемпионатов мира. Как только стали известны все участники финальной стадии, ФИФА разработала план распределения тестов (TDP), в основе которого был анализ допинговых рисков в футболе. Данный план, представляющий собой динамичную программу, был согласован с WADA", - сказано в сообщении ФИФА. Английские фанаты под подозрением Следующий матч на турнире будет сыгран 14 июля, во встрече между сборными Англии и Бельгии определится обладатель бронзовых медалей. Психологически команды уже немного отошли от поражений на стадии полуфинала и сейчас настраиваются на то, чтобы уехать из России с наградами. "Мы хотели пройти весь путь от начала и до конца, завоевав золотые медали мирового первенства, - заявил полузащитник бельгийской команды Юри Тилеманс. - Теперь нам предстоит матч за третье место, но это не означает, что он будет для нас простой формальностью. Наша задача - продолжить славную историю побед и порадовать наших болельщиков бронзовыми медалями чемпионата мира".

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Их соперники, которые свой матч проиграли накануне, в четверг воздержались от общения с журналистами. Однако информационный повод вспомнить о них все равно возник: ФИФА начала разбирательство в отношении Футбольной ассоциации Англии из-за кричалок английских болельщиков во время полуфинала с хорватами, которые, возможно, носили дискриминационный характер. "Мы можем подтвердить, что в отчете о матче упомянуты песни английских болельщиков, которые, возможно, имели дискриминационный характер, - сказано в заявлении ФИФА. - Против Футбольной ассоциации Англии возбуждено дисциплинарное дело". Ранее английская ассоциация уже была оштрафована на 50 тыс. фунтов стерлингов. Футболисты национальной команды Деле Алли, Эрик Дайер, Рахим Стерлинг вышли на поле в четвертьфинальном матче против сборной Швеции (2:0) в экипировке с несанкционированной рекламой. Детали финала Стали известны подробности и главного матча турнира, который пройдет 15 июля. Главным судьей встречи между сборными Франции и Хорватии назначен аргентинский арбитр Нестор Питана. Его ассистентами будут соотечественники Эрнан Майдана и Хуан Белатти, резервным судьей - Бьорн Кёйперс, резервным ассистентом - Эрвин Зейнстра (оба - Нидерланды).

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