Оперетта в Гатчине и два "Корсара" ждут гостей ЧМ в Петербурге 13 июля

Спектакль состоится вечером 13 июля в Мариинском и Михайловском театрах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Фестиваль оперетты в Гатчинском парке и сразу два балетных спектакля "Корсар" на основе хореографии Мариуса Петипа ожидают гостей чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге в пятницу. Подробнее о культурной программе для болельщиков накануне матча за третье место между сборными Англии и Бельгии - в материале ТАСС.

"С 13 по 15 июля под открытым небом, в живописных декорациях Гатчинского дворца и парка, будут показаны две музыкальные фантазии на основе известных оперетт и гала-концерт. Зрителей ждет встреча с озорной советской комедией "Бабий бунт" Евгения Птичкина в постановке народного артиста России Юрия Лаптева и бессмертной "Сильвой" Имре Кальмана в версии Анны Осипенко", - отметили организаторы события.

Фестиваль "Оперетта-парк", рекомендованный для семейного просмотра, пройдет в этом году во второй раз. Это совместный проект Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии и государственного музея- заповедника "Гатчина". В завершении фестиваля устроители приглашают посетить международный гала-концерт с участием ведущих солистов театра музкомедии и артистов европейских театров в сопровождении оркестра под руководством заслуженного артиста России Андрея Алексеева. В финале смотра небо над Гатчинским дворцом озарит праздничный фейерверк.

Вечером в пятницу сразу два ведущих театра города - Мариинский и Михайловский - представят публике свои постановки классического балета "Корсар". "Спектакль, навеянный мотивами поэмы Байрона, рассказывает историю любви морского разбойника и прекрасной невольницы. <…> От поединков и похищений захватывает дух, но главное в спектакле - бессмертная хореография Мариуса Петипа", - отметили в Михайловском театре.

Ориентальный шедевр вернулся в его репертуар благодаря главному балетмейстеру Михаилу Мессереру. Главные партии исполнят заслуженный артист России Иван Васильев и солистка балетной труппы Михайловского театра Светлана Бедненко. На Новой сцене Мариинского театра "Корсара" покажут в хореографии Петра Гусева, созданной на основе композиции Петипа. В спектакле, который состоится в рамках празднования 200-летия выдающегося балетмейстера, задействованы народная артистка России Виктория Терешкина, заслуженная артистка России Екатерина Осмолкина, солист балетной труппы театра Кимин Ким и другие артисты.

На Фестивале болельщиков на Конюшенной площади 13 июля ожидается целая серия выступлений музыкальных групп. На главной сцене фан-зоны в этот вечер появятся коллективы "Калейдоскоп FM", "LiBERCANTO", "Разумные Игры" и другие.