Легендарный состав Guns N' Roses выступит в Москве накануне финальных матчей ЧМ

На разогреве выступит группа Other Noises из Томска

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Группы Guns N' Roses в легендарном воссоединившимся составе даст концерт на сцене "Открытие Арена" в пятницу в Москве - накануне завершения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе организатора гастролей.

"Концерт Guns N" Roses станет масштабным экскурсом в историю группы", - рассказали организаторы, отметив, что с большой вероятностью российские поклонники смогут услышать не только знаменитые хиты группы, но и новинки. На сцену выйдут вокалист хард-рок-группы Эксл Роуз, гитарист Слэш и бас-гитарист Дафф Маккаган.

Ключевые участники Guns N' Roses после многолетних конфликтов объединились в 2016 году для мирового турне Not In This Lifetime. Они специально изменили график своих летних гастролей, чтобы выступить перед болельщиками ЧМ.

На разогреве у легенд рока выступит группа Other Noises из Томска, участникам которой удалось донести свою музыку до Guns N' Roses через социальные сети. "Эксл и Слэш - из тех, кто дают возможность молодому коллективу проявить себя и это тот самый случай, - заметили организаторы. - Other Noises уже отлично показали себя на множестве российских фестивалей и получили высокие оценки экспертов на международном шоукейс-фестивале Waves Vienna в Австрии".

Американская группа Guns N' Roses была основана в 1985 году в Лос-Анджелесе. На счету коллектива шесть студийных пластинок. В 2017 году Guns N' Roses обошли коллег, заработав $151,5 млн и став единственной группой, которая собрала на своих концертах по всему миру более миллиона зрителей, отметили организаторы московского шоу.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Команды Бельгии и Англии 14 июля встретятся в Санкт-Петербурге в матче за третье место, а футболисты из Франции и Хорватии разыграют "золото" 15 июля в московских "Лужниках".