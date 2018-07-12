Наталья Водянова и Филипп Лам вынесут кубок мира перед началом финала ЧМ

Решающий матч состоится 15 июля в Москве на стадионе "Лужники"

Водянова и Лам вынесут трофей чемпионата мира в специальном кофре, изготовленном всемирно известным французским домом Louis Vuitton ("Луи Виттон"). "Луи Виттон" третий раз делает кейс для кубка, но впервые корпус кофра сделан из титана. На титановом кейсе монограмма Louis Vuitton сделана с помощью лазерной гравировки. Восемь углов отделаны натуральной воловьей кожей, а застежки и замки специально сделаны из рутения - химического элемента (RU), который был назван в честь России.

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российская топ-модель Наталья Водянова и чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Филипп Лам вынесут на поле главный трофей чемпионата мира перед началом финального матча турнира 2018 года в России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Перед финалом прошлого чемпионата мира, который проходил в Бразилии, трофей на поле вынесли чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании Карлес Пуйоль и бразильская топ-модель Жизель Бюндхен. В том финале сборная Германии, капитаном которой был Лам, обыграла команду Аргентины в дополнительное время и стала победителем чемпионата мира.

Водянова является одной из самых успешных и популярных российских супермоделей в истории. В 2004 году она основала благотворительный фонд "Обнаженные сердца", оказывающий помощь детям в России и за рубежом. Во время церемонии открытия чемпионата мира Водянова и чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании Икер Касильяс вынесли на поле кубок чемпионата мира.

Лам, завершивший карьеру в прошлом году, является чемпионом мира 2014 года. В составе сборной Германии он провел 113 матчей и забил пять мячей. Лам дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира (2006, 2010), а также вице-чемпионом (2008) и бронзовым призером (2012) чемпионатов Европы. В составе мюнхенской "Баварии", за которую он провел 517 матчей, забил 16 мячей и отдал 72 голевые передачи, немец восемь раз выиграл чемпионат Германии, шесть раз - Кубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Финал чемпионата мира состоится 15 июля в Москве на стадионе "Лужники", начало - 18:00 мск. В решающем матче сыграют сборные Франции и Хорватии.