Мейра: Россию можно только поздравить с изумительной организацией ЧМ по футболу

Бывший защитник сборной Португалии находится в Москве, где принимает участие в Суперкубке легенд, проходящем во дворце спорта "Мегаспорт"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Организация чемпионата мира по футболу 2018 года в России находится на прекрасном уровне, страну можно поздравить с успешным проведением турнира. Такое мнение журналистам высказал бывший защитник сборной Португалии и петербургского "Зенита" Фернанду Мейра. Турнир стал первым домашним мировым первенством для России. Он начался 14 июня и завершится 15 июля финальным матчем в Москве на стадионе "Лужники". В настоящее время Мейра находится в Москве, где принимает участие в Суперкубке легенд, проходящем во дворце спорта "Мегаспорт".