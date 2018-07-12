Аргентинец Питана назначен главным судьей на финал чемпионата мира Франция - Хорватия

Финал турнира пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники"

Ассистентами Питаны будут его соотечественники Эрнан Майдана и Хуан Белатти, резервным судьей - Бьорн Кейперс, резервным ассистентом - Эрвин Зейнстра (оба - Нидерланды).

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Аргентинский арбитр Нестор Питана назначен главным судьей на финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные Франции и Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Для Питаны этот матч станет пятым на турнире. Он работал на матче открытия чемпионата, в котором сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Также он обслуживал игру группового этапа Мексика - Швеция (0:3), матч 1/8 финала Хорватия - Дания (1:1, 3:2 - по пенальти) и встречу 1/4 финала Уругвай - Франция (0:2).

43-летний Питана впервые в карьере будет работать на финальном матче чемпионата мира. Он стал вторым аргентинцем, который назначен главным арбитром на решающую встречу мирового первенства. До него Орасио Элисондо обслуживал встречу между командами Франции и Италии в 2006 году (1:1, 3:5 - по пенальти).

Финал чемпионата мира пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники", начало - 18:00 мск.