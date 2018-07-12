Хорваты после финала чемпионата мира решат, наградят ли они медалями Вукоевича и Калинича

Согласно регламенту чемпионата мира, ФИФА передаст командам, которые станут призерами турнира, комплект из 50 медалей

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сборная Хорватии после финала чемпионата мира по футболу решит, будет ли она награждать медалями нападающего Николу Калинича и члена хорватской делегации Огнена Вукоевича, которые были исключены из команды во время турнира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.

Форвард "Милана" Калинич был отчислен из сборной Хорватии после того, как во время матча первого тура группового этапа с командой Нигерии он отказался выходить на замену во втором тайме, сославшись на боли в спине. Свое решение об исключении Калинича главный тренер команды Златко Далич мотивировал тем, что ему нужны здоровые футболисты.

Вукоевич был отстранен Хорватским футбольным союзом от участия в чемпионате мира после публикации видео из раздевалки хорватской команды после победы в полуфинале над россиянами. На записи защитник хорватской сборной Домагой Вида крикнул "Слава Украине!", а Вукоевич сказал, что посвящает победу Украине. Вукоевич представлял киевское "Динамо" с 2008 по 2015 год, а сейчас работает в нем скаутом. Международная федерация футбола (ФИФА) предупредила Виду за неспортивное поведение, позднее Вукоевич и Вида принесли извинения.

Согласно регламенту чемпионата мира, ФИФА передаст командам, которые станут призерами турнира, комплект из 50 медалей. Финальный матч между сборными Хорватии и Франции пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники", начало - 18:00 мск.