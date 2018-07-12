Мёнье: сборная Бельгии вряд ли сможет повторить успех ЧМ-2018 на турнире в Катаре

Игрок развеял слухи о том, что бельгийские футболисты поздравили команду Франции в раздевалке после поражения в полуфинале

Во вторник сборная Бельгии в Санкт-Петербурге в матче 1/2 финала уступила команде Франции со счетом 0:1. В четверг подопечные Роберта Мартинеса (главный тренер - прим. ТАСС) провели тренировку на базе СК "Гучково" в подмосковном Дедовске в рамках подготовки к матчу за третье место против команды Англии.

ДЕДОВСК /Московская область/, 12 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Бельгии вряд ли смогут повторить успех чемпионата мира 2018 года в России на мировом первенстве в Катаре в 2022 году. Об этом на пресс-конференции сказал защитник бельгийской команды Томас Мёнье.

"Я всегда мечтал о международном футболе больше, чем о клубном и моя мечта осуществилась. Обидно проигрывать в полуфинале, когда ты так близко к трофею. Уверен, что еще ближайшие два года мы сможем побороться за трофей победителя чемпионата Европы, однако вряд ли через четыре года футболисты бельгийской сборной смогут повторить успех текущего чемпионата мира", - сказал Мёнье.

"Очень хорошо мне запомнится матч против команды Японии (3:2 - прим. ТАСС), ведь те эмоции были просто непередаваемы. Это была прекрасная команда, которую можно сравнить с глазурью на торте. Уверен, что еще ближайшие два года она сохранится, однако вряд ли она будет в том же составе на следующем чемпионате мира", - добавил футболист.

Также Мёнье развеял слухи о том, что бельгийские футболисты поздравили команду Франции в раздевалке после поражения в полуфинале. "Хотелось бы развеять слухи и недостоверную информацию средств массовой информации о том, что мы пришли поздравить французов в их раздевалку. Мы там не находились, а просто пересеклись в тоннеле и поздравили их там", - заключил футболист.