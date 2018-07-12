Мёнье: бельгийские футболисты превосходят в мастерстве сборную Англии

Защитник национальной команды считает, что его сборной немного не повезло в полуфинальном матче ЧМ-2018 против команды Франции

Во вторник сборная Бельгии в полуфинальном матче чемпионата мира, который проходил в Санкт-Петербурге, уступила команде Франции со счетом 0:1. В четверг подопечные Роберта Мартинеса (главный тренер - прим. ТАСС) в рамках подготовки к матчу за третье место против команды Англии провели тренировку на базе СК "Гучково" в подмосковном Дедовске.

ДЕДОВСК /Московская область/, 12 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Бельгии превосходят в мастерстве команду Англии и выглядят фаворитами в матче за третье место на чемпионате мира. Об этом на пресс-конференции заявил защитник бельгийской команды Тома Мёнье.

"В матче против сборной Франции нам, откровенно говоря, не повезло. У нас был 25-минутный отрезок, когда мы могли полностью решить исход матча в нашу сторону, однако не получилось. У нас был шанс стать чемпионами мира, но этого не произошло, и теперь мы готовимся к матчу за третье место против англичан. Считаю, что мы - фавориты в в предстоящей игре, так как не только превосходим соперника в мастерстве, но и обыгрывали его на групповом этапе", - сказал Мёнье.

"На мой взгляд, мы просто лучше сборной Англии. Победа - это не обязательство, просто это важный матч для нас и нашей истории, в котором хочется выиграть. Мы абсолютно не испытываем никакого давления и отправимся на матч с холодной головой, максимально сконцентрировавшись", - добавил футболист.

"Я всегда был поклонником английского футбола и таких личностей, как Пол Скоулз, Алан Ширер и других знаменитых футболистов. Если бы мне предложили поиграть в английском чемпионате, то я бы непременно принял предложение, однако завтра нам придется играть против сборной Англии и необходимо готовиться к этому матчу", - заключил футболист.

Во встрече за третье место сборная Бельгии сыграет с командой Англии. Игра пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге, начало - 17:00 мск.