Тренерский штаб сборной Хорватии надеется на участие Перишича в финале ЧМ-2018

Ранее телеканал "Рен-ТВ" сообщил, что Перишич был доставлен в больницу и проходит обследование из-за травмы правого коленного сустава, которую он получил в полуфинальной игре с командой Англии

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренерский штаб сборной Хорватии по футболу надеется, что полузащитник команды Иван Перишич сумеет сыграть в финале чемпионата мира - 2018. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе команды.

Ранее телеканал "Рен-ТВ" сообщил, что Перишич был доставлен в больницу и проходит обследование из-за травмы правого коленного сустава, которую он получил в полуфинальной игре с командой Англии. В среду хорваты обыграли англичан в дополнительное время со счетом 2:1 и вышли в финал чемпионата мира.

"Госпитализирован? Нет, это не подходящее слово, поскольку подразумевает нечто серьезное. Он же просто прошел МРТ, чтобы удостовериться, что его повреждение не оказалось серьезным. Надеемся, он сможет сыграть в финале", - сказали в пресс-службе.

Перишич был признан лучшим игроком матча с англичанами, забив гол и отдав голевую передачу. Сборная Хорватии в финале чемпионата мира 15 июля сыграет с командой Франции в столичных "Лужниках".