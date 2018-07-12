СМИ: ФИФА открыла дело из-за поведения английских фанатов на матче 1/2 финала ЧМ

Подробности дисциплинарного разбирательства пока не разглашаются

ТАСС, 12 июля. Международная федерация футбола (ФИФА) начала разбирательство в отношении Футбольной ассоциации Англии из-за кричалок английских болельщиков во время полуфинала чемпионата мира, которые, возможно, носили дискриминационный характер. Об этом сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на заявление ФИФА.

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В среду сборная Англии проиграла команде Хорватии со счетом 1:2. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, в дополнительное сильнее оказались хорваты - 1:0. Подробности дисциплинарного разбирательства пока не разглашаются.

"Мы можем подтвердить, что в отчете о матче упомянуты песни английских болельщиков, которые, возможно, имели дискриминационный характер, - сказано в заявлении ФИФА. - Против Футбольной ассоциации Англии возбуждено дисциплинарное дело".

Ранее английская ассоциация была оштрафована на 50 тысяч фунтов стерлингов. Футболисты национальной команды Деле Алли, Эрик Дайер, Рахим Стерлинг вышли на поле в четвертьфинальном матче против сборной Швеции (2:0) в экипировке с несанкционированной рекламой.

В матче за третье место англичане сыграют с командой Бельгии. Встреча пройдет в субботу в Санкт-Петербурге, начало - 17:00 мск. Чемпионат мира завершится 15 июля.