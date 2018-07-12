Члены правительства Хорватии провели заседание в футболках национальной команды

В среду сборная Хорватии по футболу в дополнительное время одержала победу над англичанами со счетом 2:1 и впервые в истории вышла в финал чемпионата мира

ТАСС, 12 июля. Члены правительства Хорватии после выхода национальной команды в финал чемпионата мира по футболу провели заседание в футболках хорватской сборной. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

В среду хорватская команда в дополнительное время одержала победу над сборной Англии со счетом 2:1 и впервые в истории вышла в финал чемпионата мира.

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Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович начал заседание с поздравления национальной команды. "Искренние поздравления сборной Хорватии по футболу, главному тренеру Златко Даличу, руководству Хорватского футбольного союза с потрясающим успехом на чемпионате мира в России, - сказал Пленкович. - Все, что игроки продемонстрировали на поле, действительно вдохновляет, люди по всей стране испытывают гордость за нашу команду".

В финале чемпионата мира сборная Хорватии сыграет с командой Франции. Решающий матч турнира пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".