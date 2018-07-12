Все допинг-пробы на чемпионате мира по футболу дали отрицательный результат

Программа проверок в этом году стала самой масштабной в истории чемпионатов мира

С января 2018 года ФИФА, Национальные антидопинговые агентства и конфедерации провели в общей сложности 2037 тестирований. Всего было взято 3985 допинг-проб. 2776 проб были взяты ФИФА во внесоревновательный период, 626 - во время самого турнира. Только у одного игрока имелось терапевтическое исключение на использование запрещенного вещества.

ТАСС, 12 июля. Все допинг-пробы, взятые до начала чемпионата мира по футболу в России и во время турнира, дали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

"Программа проверок этого года стала самой масштабной в истории чемпионатов мира. Как только стали известны все участники финальной стадии, ФИФА разработала план распределения тестов (TDP), в основе которого был анализ допинговых рисков в футболе. Данный план, представляющий собой динамичную программу, был согласован со Всемирным антидопинговым агентством (WADA)", - сказано в сообщении ФИФА.

ФИФА создала предварительный пул тестирования, куда вошло более 1500 игроков, которые потенциально могли стать участниками чемпионата мира. Кроме того, ФИФА обратилась к Национальным антидопинговым агентствам и к соответствующим конфедерациям за помощью в тестировании футболистов перед турниром. Это позволило значительно увеличить количество допинг-тестов, сданных участниками чемпионата.

Также ФИФА использовала антидопинговую систему ADAMS. Была создана специальная группа, собранная из независимых экспертов, которая следила за паспортами спортсменов. Эксперты изучали данные игроков для выявления возможных отклонений, которые могли указывать на употребление запрещенных веществ.

Все пробы были проанализированы в аккредитованных WADA лабораториях. Большая часть проб, особенно взятых во время чемпионата, отправлялась в лабораторию WADA в Лозанну. ФИФА перевозила пробы в защищенной коробке, которые обычно используются банками для перевозки денег и могут быть открыты только с помощью электронного ключа.