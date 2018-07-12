Тилеманс: матч за бронзу ЧМ-2018 не станет простой формальностью для сборной Бельгии

Полузащитник бельгийской команды отметил, что готов провести на поле все 90 минут

Во вторник сборная Бельгии в Санкт-Петербурге в матче 1/2 финала уступила команде Франции со счетом 0:1. В четверг подопечные Роберта Мартинеса провели тренировку на базе СК "Гучково" в подмосковном Дедовске в рамках подготовки к матчу за третье место против команды Англии.

ДЕДОВСК /Московская область/, 12 июля. /ТАСС/. Матч за третье место чемпионата мира по футболу против команды Англии не станет простой формальностью для сборной Бельгии. Об этом на пресс-конференции заявил полузащитник бельгийской команды Юри Тилеманс.

"Понятное дело, что мы все разочарованы после поражения в полуфинале от команды Франции. Мы хотели пройти весь путь от начала и до конца, завоевав золотые медали мирового первенства. Теперь нам предстоит матч за третье место, но это не означает, что он будет для нас простой формальностью. Наша задача - продолжить славную историю побед и порадовать наших болельщиков бронзовыми медалями чемпионата мира", - сказал Тилеманс.

"Не хотелось бы ставить оценки сборной Бельгии на этом турнире, пускай этим занимаются эксперты. Сейчас нашей главной задачей является подготовка к матчу против команды Англии, для этого мы приложим максимальные усилия. Наша задача заключается в том, чтобы достойно провести последний матч и достойно вернуться в нашу страну", - добавил футболист.

"Что касается моего участия в матче против команды Англии, то, конечно, мне бы хотелось сыграть. Я чувствую, что готов, но окончательное решение примет тренер", - заключил Тилеманс.

В матче за третье место сборная Бельгии встретится с командой Англии. Игра пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге, начало - 17:00 мск.