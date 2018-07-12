Далич считает, что хорватских футбольных тренеров недооценивают в Европе

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич считает, что его коллег- соотечественников недооценивают в Европе, по его словам, если бы он возглавил мадридский "Реал" или "Барселону", то сумел бы добиться и с ними высоких результатов. Об этом он заявил на пресс-конференции, которая проходит на следующий день после выхода хорватской сборной в финал чемпионата мира.
Далич возглавил сборную Хорватии в октябре прошлого года, до этого он тренировал клубы в Саудовской Аравии и ОАЭ.
"Работая в Хорватии, я не хотел оставаться средним тренером, но ждать какие-то подачки тоже не собирался. К сожалению, в Европе хорватских тренеров не так уважают, хотя они способны показывать очень хорошие результаты. В Европе больше ориентируются на бренд, большие деньги, а руководители клуба в Саудовской Аравии хотели найти молодых людей, которые жаждали добиться высоких результатов, я решился начать свой путь с нижней ступени. И уже через год своей карьеры я работал с лучшим клубом Азии", - сказал Далич.
"В Азии я заслужил имя, авторитет, я возглавлял там два больших клуба, с которыми добился высоких результатов. Когда Хорватия призвала меня под свои знамена, я не сомневался ни на секунду. Я верю в свою работу, в своих игроков. Мне на блюдечке ничего никто просто так не подносит, в отличие от различных тренеров в Европе, которым сразу дают большие команды только потому, что они в прошлом были великим игроками", - добавил он.
Специалист заметил, что сумел бы добиться высоких результатов с такими европейскими грандами, как "Барселона" или "Реал". "Мы хотим доказать, что в Хорватии сильные специалисты", - заметил он.
В финале чемпионата мира 15 июля хорваты сыграют с французами.