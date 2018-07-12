Далич считает, что хорватских футбольных тренеров недооценивают в Европе

Специалист заметил, что сумел бы добиться высоких результатов с такими европейскими грандами, как "Барселона" или "Реал"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич считает, что его коллег- соотечественников недооценивают в Европе, по его словам, если бы он возглавил мадридский "Реал" или "Барселону", то сумел бы добиться и с ними высоких результатов. Об этом он заявил на пресс-конференции, которая проходит на следующий день после выхода хорватской сборной в финал чемпионата мира.

Далич возглавил сборную Хорватии в октябре прошлого года, до этого он тренировал клубы в Саудовской Аравии и ОАЭ. "Работая в Хорватии, я не хотел оставаться средним тренером, но ждать какие-то подачки тоже не собирался. К сожалению, в Европе хорватских тренеров не так уважают, хотя они способны показывать очень хорошие результаты. В Европе больше ориентируются на бренд, большие деньги, а руководители клуба в Саудовской Аравии хотели найти молодых людей, которые жаждали добиться высоких результатов, я решился начать свой путь с нижней ступени. И уже через год своей карьеры я работал с лучшим клубом Азии", - сказал Далич.

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