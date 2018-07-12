Тилеманс: Россия великолепно справилась с организацией ЧМ-2018

ДЕДОВСК /Московская область/, 12 июля. /ТАСС/. Россия великолепно справилась с организацией чемпионата мира по футболу. Об этом на пресс-конференции заявил полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс.
Во вторник бельгийцы в Санкт-Петербурге в матче 1/2 финала уступили команде Франции со счетом 0:1. В четверг подопечные Роберта Мартинеса провели тренировку на базе СК "Гучково" в подмосковном Дедовске в рамках подготовки к матчу за третье место против сборной Англии.
"Послезавтра мы сыграем свой последний матч за третье место на чемпионате мира в России. Хотелось бы поблагодарить организаторов за прекрасную подготовку и организацию мирового первенства. Особенно понравилось, что перелеты между городами проходили практически незаметно. Можно с уверенностью сказать, что Россия великолепно справилась с организацией чемпионата мира", - сказал Тилеманс.
"Тренировочные условия на подмосковной базе в Дедовске также заслуживают отдельных слов благодарности. Можно сказать, что мы с пользой провели все это время здесь. Большое спасибо России. Надеюсь, что мы приедем сюда не один раз", - добавил футболист.
В матче за третье место сборная Бельгии встретится с командой Англии. Игра пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге, начало - 17:00 мск.