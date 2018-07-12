Тилеманс: Россия великолепно справилась с организацией ЧМ-2018

В четверг сборная Бельгии по футболу провела тренировку на базе СК "Гучково" в подмосковном Дедовске в рамках подготовки к матчу за третье место против сборной Англии

ДЕДОВСК /Московская область/, 12 июля. /ТАСС/. Россия великолепно справилась с организацией чемпионата мира по футболу. Об этом на пресс-конференции заявил полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс. Во вторник бельгийцы в Санкт-Петербурге в матче 1/2 финала уступили команде Франции со счетом 0:1. В четверг подопечные Роберта Мартинеса провели тренировку на базе СК "Гучково" в подмосковном Дедовске в рамках подготовки к матчу за третье место против сборной Англии.

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