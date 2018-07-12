Семин: Чорлука заслужил сыграть в финале ЧМ своим отношением к футболу

В среду сборная Хорватии в полуфинале чемпионата мира в дополнительное время одержала победу над командой Англии со счетом 2:1

В среду сборная Хорватии в полуфинале чемпионата мира в дополнительное время одержала победу над командой Англии со счетом 2:1. 32-летний Чорлука вышел на замену по ходу второго дополнительного тайма и провел на поле 6 минут. В финале хорваты сыграют с французами. Представитель российского чемпионата впервые в истории примет участие в финальном матче чемпионата мира.

"Мы должны поздравить Чорлуку с выходом в финал чемпионата мира, - сказал Семин. - Футболист, который может стать чемпионом мира находится в "Локомотиве" - это очень важно. Думаю, что и наша причастность к этому есть".

"Чорлука - человек, который концентрируется на своей профессии. У него было очень много травм по ходу карьеры, по тому, как он их воспринимает и работает, он заслужил этого достижения своим отношением к футболу. У него была тяжелейшая травма ахиллова сухожилия, и он вел индивидуальную подготовку для того, чтобы снова играть на таком уровне. Чорлука демонстрирует потрясающий профессионализм по отношению к своей работе, именно благодаря этому он и по сей день находится в составе сборной, помогает ей", - пояснил Семин.

Чорлука выступает за "Локомотив" с 2012 года и провел за столичный клуб 146 матчей, в которых забил 7 мячей. В составе железнодорожников хорватский футболист стал чемпионом России и дважды обладателем Кубка страны. За сборную Хорватии Чорлука провел 103 матча и забил 4 гола. На текущем чемпионате мира он принял участие в четырех встречах, выйдя в стартовом составе один раз.

Финальный матч чемпионата мира состоится 15 июля на московском стадионе "Лужники".