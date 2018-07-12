Креспо: командная игра на ЧМ-2018 оказалась важнее мастерства отдельных футболистов

Бывший форвард сборной Аргентины отметил, что полузащитник команды Хорватии Лука Модрич способен стать лучшим футболистом не только ЧМ-2018, но и календарного года

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу 2018 года является турниром для сплоченных команд, а не соревнованием индивидуально сильных игроков. Такое мнение журналистам высказал бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо. Чемпионат мира по футболу завершится 15 июля в московских "Лужниках". В финале турнира сыграют команды Франции и Хорватии, начало - 18:00 мск. Днем ранее в матче за третье место в Санкт-Петербурге встретятся сборные Бельгии и Англии, начало - 17:00 мск.

"Финал будет замечательным, хотя он и несет в себе очень большой сюрприз, потому что до этого матча добралась одна из так называемых команд-андердогов. Может быть, сборная Франции была одним из фаворитов перед групповым этапом, но сильные команды Испании и Германии сделали несколько шагов назад. Конечно, французы играют хорошо, но мне кажется, что они могут и лучше, хотя сейчас они дошли до финала. Очень трудно выбрать кого-то одного в качестве лучшего игрока турнира, потому что это чемпионат мира для команд, коллективов, не для индивидуальностей", - сказал Креспо.

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