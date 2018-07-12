Тренер сборной Хорватии по футболу считает, что Модрич заслуживает получить "Золотой мяч"

Капитан хорватской команды в составе "Реала" три раза кряду выиграл Лигу чемпионов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Тренер сборной Хорватии Златко Далич считает, что полузащитник команды Лука Модрич заслуживает того, чтобы получить "Золотой мяч", который вручается лучшему футболисту года. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Золотой мяч" - ежегодная награда, которая вручается лучшему футболисту года в Европе. Последние два года ее получал бывший одноклубник Модрича по мадридскому "Реалу" Криштиану Роналду, который во вторник перешел в туринский "Ювентус".